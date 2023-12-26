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        Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

        Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:03 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:20
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        Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
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        Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kent merkezinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.

        Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı, polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, siste gözden kayboldu.

        Meriç ve Tunca Köprüleri çevresinde de sis etkili oldu.

        Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin hafta sonuna kadar etkisini aralıklarla sürdürmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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