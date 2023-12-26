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        Edirne'de jandarma bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor

        Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 12:30 Güncelleme: 26.12.2023 - 12:31
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        Edirne'de jandarma bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor
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        Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler Uzunköprü ilçesinde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlattı.

        Jandarma ekipleri siber suç farkındalık ve bilinçlendirme eğitimlerine de devam ediyor.

        Ekipler Havsa ilçesine bağlı Abalar ve Necatiye köylerindeki okullarda öğrencilere eğitim verdi.

        Eğitimde dijital bağımlılık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, siber dolandırıcılıktan korunma, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konuları hakkında bilgiler verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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