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        Edirne'de bir kamyonette Türkiye'ye kaçak getirildiği belirlenen cins kuşlar ele geçirildi

        Edirne'de bir kamyonette aralarında papağan, keklik, bıldırcın ve güvercin olan 124 kuş ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 13:44 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:53
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        Edirne'de bir kamyonette Türkiye'ye kaçak getirildiği belirlenen cins kuşlar ele geçirildi
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        Edirne'de bir kamyonette aralarında papağan, keklik, bıldırcın ve güvercin olan 124 kuş ele geçirildi.

        Güvenlik güçleri, Enez ilçesi kırsalında kaçak yolla Türkiye'ye getirildiği iddia edilen kuşların bulunduğu araçta arama yaptı. Araçtakilerin güvenlik güçlerini fark edip kaçtıkları belirlendi.

        Aramada 5 cins papağan, 13 keklik, 4 dağ bıldırcını, çoğu posta cinsi olmak üzere 102 güvercin bulundu.

        Kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

        Yediemine çekilen aracın sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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