Edirne'de okul servisleri denetlendi

Edirne'de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda trafik jandarması, Meriç ilçesine bağlı Kavaklı köyünde okul servis araçlarını ve sürücüleri denetledi.

Sürücüler trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

Denetim faaliyetlerinin süreceği belirtildi.