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        Meriç'te jandarma ekipleri KADES uygulamasını anlattı

        Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 14:18 Güncelleme: 03.01.2024 - 14:22
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        Meriç'te jandarma ekipleri KADES uygulamasını anlattı
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        Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler Meriç ilçesinde mahallelerde ve kahvelerde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi, KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlattı.

        Ekipler vatandaşlarla bilgilendirici broşür de dağıttı.

        Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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