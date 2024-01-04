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        Edirne Valisi Sezer geçen yılı değerlendirdi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 2023 yılını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 18:09 Güncelleme: 04.01.2024 - 18:11
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        Edirne Valisi Sezer geçen yılı değerlendirdi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, 2023 yılını değerlendirdi.

        Sezer, Valilik toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki projeler hakkında bilgi verdi.

        Yarım kalan proje kalmayacağını ve çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Sezer, Edirnelilerin huzuru, güveni ve refahı için çalışmalar sürdürdüklerini kaydetti.

        Sezer, gazetecilerin sorusu üzerine Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin kent içinde devam eden kısmının ise haziran ayına kadar tamamlanacağını anlattı.

        Meriç Nehri kenarındaki İzzet Arseven Kent Ormanı'nda (Söğütlük) yapılacak Millet Bahçesi'ni de kısa sürede vatandaşlarla buluşturmak istediklerini dile getiren Sezer, Tarihi Konaklar Restorasyon Projesi kapsamında Kaleiçi'nde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

        Vali Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde bulunan Gazi Mihal Bey Hamamı'nın restore edileceğini dile getirdi.

        Gençlere ve spora önem verdiklerini, bu kapsamda bazı okulların bahçelerine Gençlik Merkezi yapacaklarını da anlatan Sezer, şunları kaydetti:

        "Hem mahalle gençlerinin gidebileceği hem de üniversite gençlerinin yararlanabileceği 24 saat esasına kadar açık olacak alanlar oluşturacağız. İçerisinde sanat ve müzik atölyeleri ile spor alanları yer alacak. Bunlar gençlik liderlerimizin uhdesinde devam edecek."

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