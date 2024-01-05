Edirne'de asayiş

Edirne'desosyal medya hesabı çalınan kişi polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan B.B. arkadaşlarının uyarısı üzerine sosyal medya hesabını kontrol etti.

Sosyal medya hesabının çalındığını anlayan B.B. polise başvurdu.

- Kendisini darp eden eşinden şikayetçi oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kadın kendisini darp eden eşinden şikayetçi oldu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde oturan Y.B. eşi C.K'nın kendisini darp ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Köpeği çalındı

Süloğlu ilçesinde bir kişinin köpeği çalındı.

G.A'nın okul bahçesine bıraktığı üzerinde çip takılı köpek henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri köpeğin bulunması için çalışma başlattı.

-Cebinde esrar bulunan şüpheli yakalandı

Uzunköprü ilçesinde cebinde esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Aşçıoğlu Mahallesinde durumundan şüphelendikleri G.T'nin üzerini aradı.

Cebinde 2 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.