Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan 2023'te 1 milyondan fazla tır geçiş yaptı

        GÖKHAN ZOBAR - Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en büyük gümrük kapısı Kapıkule'den 2023'te 1 milyon 46 bin 153 tır geçiş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 11:54 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan 2023'te 1 milyondan fazla tır geçiş yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKHAN ZOBAR - Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en büyük gümrük kapısı Kapıkule'den 2023'te 1 milyon 46 bin 153 tır geçiş yaptı.

        Avrupa ülkelerine yapılan ihracatın önemli geçiş noktası Kapıkule Gümrük Kapısı'nda tır hareketliliği her geçen yıl artmaya devam ediyor.

        Kapıkule'den 2022'de 977 bin 602 tır giriş çıkışı olurken 2023'te bu sayı 68 bin 551 artışla 1 milyon 46 bin 153'e yükseldi. Kapıkule'de tır trafiği 2022'ye göre yüzde 7 arttı.

        Dünyanın en büyük kara sınır kapılarından biri olan Kapıkule'den geçen yıl 550 bin 49 tır girişi, 487 bin 104 de tır çıkışı oldu.

        Bu arada Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan 476 bin 886 tır, İpsala Gümrük Kapısı'ndan da 188 bin 517 tır giriş çıkış yaptı.

        - "İhracat artışı bize yansıyor"

        Almanya'ya yük taşıyan Onur Dikbaş, AA muhabirine, Kapıkule'de hareketli bir yıl yaşandığını söyledi.

        Türkiye'nin ihracatının her yıl arttığını buna bağlı olarak gümrük kapılarında tır yoğunluğu gözlendiğini belirten Dikbaş, "İhracatımız arttı. Bu durum ülkemiz için çok güzel. Ancak zaman zaman sıralar yaşanabiliyor." dedi.

        Letonya'ya giden Hasan Gümüş ise ihracat artışından mutlu olduklarını ifade etti.

        Kapıkule'deki tır trafiğinde görünen bir artış olduğunu anlatan Gümüş, "İhracat artışı bize yansıyor. Türkiye'de ihracat patlaması var. Hızımızı Avrupa kesiyor. Kapılarda bizi bekleterek önümüze baraj çekiyor. İhracat yoğunluğuna bağlı olarak firmalar çalışacak sürücü arıyor, kalifiye sürücü bulmakta zorluk yaşanıyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Hayranının düğününü bastı
        Hayranının düğününü bastı
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Sağanak topraktan süzüldü! Barajlarda 2 rekor!
        Sağanak topraktan süzüldü! Barajlarda 2 rekor!
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu
        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Angelino çıkmazı
        Angelino çıkmazı

        Benzer Haberler

        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        "Çevre dostu" KOBİ'lere teknik destek verilecek
        "Çevre dostu" KOBİ'lere teknik destek verilecek
        Edirne'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de orman alanlarının yoğun olduğu bölgelere su tankeri dağıtıldı
        Edirne'de orman alanlarının yoğun olduğu bölgelere su tankeri dağıtıldı
        Edirne'de 150 kilometre köy yoluna sıcak asfalt atılacak
        Edirne'de 150 kilometre köy yoluna sıcak asfalt atılacak
        Vali Sezer: Edirne'deki göçmen hareketliliği yüzde 95 azaldı
        Vali Sezer: Edirne'deki göçmen hareketliliği yüzde 95 azaldı