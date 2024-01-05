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        Havsa'da Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor

        Havsa ilçesinde yapılan yeni Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 15:36 Güncelleme: 05.01.2024 - 15:44
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        Havsa'da Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor
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        Havsa ilçesinde yapılan yeni Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor.

        AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, hükümet konağının inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        Yeni Hükümet Konağı'nın Havsa'ya çok yakışacağını ifade eden Aksal, "Bir yandan deprem felaketinin yaralarını sararken diğer yandan hemşerilerimize söz verdiğimiz projeleri hayata geçiriyoruz." dedi.

        Aksal'a ziyaretlerinde Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve partililerde eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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