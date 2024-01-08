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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, "ISO/IEC 27001:2013" bilgi güvenliği sertifikasını yeniden aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:25 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:28
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        Trakya Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, "ISO/IEC 27001:2013" bilgi güvenliği sertifikasını yeniden aldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uluslararası bağımsız kuruluşlarının her yıl gerçekleştirdiği denetimlerden geçmeyi başaran Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, yeniden bilgi güvenliği yönetim sistemi sertifikasının sahibi oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgi İşlem Daire Başkanı Prof. Dr. Hilmi Kuşçu, üniversitenin tüm kullanıcılarına yönelik hizmetlerde gizlilik, bütünlük, ulaşılabilirlik ve izlenebilirlik kriterlerinin yerine getirilmesine ve hassasiyetle uygulanmasına devam edeceklerini belirtti.

        - TÜ Rektörü Tabakoğlu uluslararası öğrencilerle buluştu

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Ofisi iş birliğinde düzenlenen kahvaltıda uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, etkinlikte öğrencilerle tanışarak sohbet etti.

        Tabakoğlu, Edirne'de bu yıl eğitime başlayan ve Türkçe öğrenen her öğrencinin ayrı bir olduğunu ve eğitimleri sonrasında ülkeler arasında gönül köprüleri kuracaklarını belirtti.

        Etkinliğe Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ramadan Doğan, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Aynur Tusgil, YTB Edirne Temsilcisi Fatih Ot, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        - Keşan'da yeni bir sosyal alan inşa edilecek

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İspat Cami Mahallesi'ne yeni bir sosyal alan kazandırılacağını bildirdi.

        Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların kullanımı için yeni alanlar yaptıklarını belirtti.

        İlçeye değer katacak projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Helvacıoğlu, "İspat Cami Mahallemizde, Ahmet Karaağaç Parkı'nın tam karşısında yepyeni bir yaşam alanı daha oluşturmak için kollarımızı sıvadık. Kafesi, restoranı, oyun alanları ve kadın istihdamına sağlayacağı katkısıyla Keşan’ın sembollerinden olacak projemizi çok seveceksiniz. Buraya Keşan taşından yapacağımız Yel Değirmeni de şehrimize çok yakışacak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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