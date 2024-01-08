Edirne'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitimleri devam ediyor.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencileri bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda trafik jandarması timleri, İpsala'ya bağlı Hacıköy'de ilkokul öğrencilerini bilgilendirdi.

Öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarının kullanımı ve yayaların uyması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.