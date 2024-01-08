Edirne Valisi Sezer, kentteki gazetecilerle bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sezer, Trakya Üniversitesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, haberciliğin büyük emek gerektirdiğini söyledi.

Gazetecilerin toplumun hassasiyetlerini idarenin görmesi için çaba sarf ettiğini belirten Sezer, basının kamu görevi yaptığını ifade etti.

Dünyanın birçok yerinde yaşanan krizler nedeniyle, tebessüm ettiren haberlerin çok az görünür hale geldiğini dile getiren Sezer, "Hem bireysel, hem toplumsal, hem de devletler bazında, uluslararası alanda baktığınız zaman bu olumlu haberler gittikçe azalıyor, olumsuz haberler, savaş, şiddet bu tür haberlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Yeni bir yıla girdik. Umarım bu yıl hem ilimiz açısından, hem ülkemiz açısından, hem de dünya açısından daha güzel haberlerin ön plana çıktığı, hepimizi tebessüm ettiren olayların olduğu bir yıl olur." dedi.

Sezer, Edirne'de göreve başlayalı 4 ay olduğunu, kentteki gazetecileri çalışma arkadaşı olarak gördüğünü belirtti.

Edirne ile ilgili haberleri takip ederek önemsediğini ifade eden Sezer, "Bir şehri yönetmek demek, şehrin nabzını tutmak demek. Şehrin nabzını da şimdi sizlerle tutabiliyoruz. Bu manada da yapmış olduğunuz haberciliğe çok değer verdiğimizi bilmenizi, yaptığınız haberlerin hepsini takip ettiğimizi bilmenizi isteriz. Hem sizleri, hem yapmış olduğunuz haberleri çok önemsiyoruz. Çok önemli bir kamu görevini yerine getiriyorsunuz. Sizlerin sorunları da bizim sorunumuz. Her türlü yardım ve desteği yapmak istediğimizi de bilmenizi isterim." diye konuştu.

Kıdemli gazeteci olarak söz verilen Türkiye Gazeteciler Konseyi Genel Sekreteri Lütfü Karakaş ise Vali Sezer'e 10 Ocak dolayısıyla gazetecileri ağırladığı için teşekkür ederek, yeni yılın Türkiye, Edirne ve basın sektörü için güzel günler getirmesini diledi.