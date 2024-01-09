Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'nin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 20:58 Güncelleme: 09.01.2024 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'nin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

        Meteorolojik tahmine göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması, sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İkinci gol geldi!
        İkinci gol geldi!
        İş insanı Yasin Cinkaya'nın cansız bedeni Yunanistan'da bulundu
        İş insanı Yasin Cinkaya'nın cansız bedeni Yunanistan'da bulundu
        New York'ta sinagogun altından tüneller çıktı
        New York'ta sinagogun altından tüneller çıktı
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Sezer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Edirne Valisi Sezer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Asker uğurlama konvoyunda av tüfeğiyle havaya ateş açan şüpheli yakalandı
        Asker uğurlama konvoyunda av tüfeğiyle havaya ateş açan şüpheli yakalandı
        Edirne Valisi Sezer'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı
        Edirne Valisi Sezer'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı
        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
        Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar (3)
        Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar (3)
        Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor
        Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor