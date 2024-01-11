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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 08:44 Güncelleme: 11.01.2024 - 08:44
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte yürüttüğü uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik operasyonlar kapsamında kent merkezi ile Keşan ilçesinde bazı adreslere baskın düzenlendi.

        Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 15 gram metamfetamin, 19 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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