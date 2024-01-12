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        Edirne'deki tekstil fabrikası tüm elektriğini "güneşten" üretecek

        GÖKHAN BALCI - Edirne'de kurduğu güneş enerji santrali (GES) ile tükettiği elektriğin yüzde 65'ini üreten fabrika, yeni projesiyle tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı planlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:02 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:21
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        Edirne'deki tekstil fabrikası tüm elektriğini "güneşten" üretecek
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        GÖKHAN BALCI - Edirne'de kurduğu güneş enerji santrali (GES) ile tükettiği elektriğin yüzde 65'ini üreten fabrika, yeni projesiyle tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı planlıyor.

        Türkiye ve Avrupa'dan birçok markaya günde 1650 erkek takım elbise üretimi yapan Edirne Giyim Sanayi AŞ, enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan elde etmek için 2017 yılında 18 dönüm arazi üzerine 4 bin 224 panelden oluşan GES kurdu.

        Yaklaşık 1 megawatt elektrik üretimi sağlanan tesis, fabrikanın elektrik ihtiyacının yüzde 65'i karşıladı.

        Fabrika yöneticileri yeni bir GES projesi yatırımı daha yaparak elektrik ihtiyacının tamamını karşılamayı hedefliyor.

        Fabrika Müdürü Hasan Hazneci, AA muhabirine, kurdukları GES ile 5,5 yılda 9 bin 70 megawatt elektrik ürettiklerini söyledi.

        Santrali kurarken ne kadar sürede kendini amorti edebileceğini araştırdıklarını belirten Hazneci, "Dönemin şartlarında çok tercih edilebilir bir fizibilitesi yoktu ancak bizi buna iten başka faktörler de oldu. Özellikle çocuklarımızın geleceği noktasında onlara daha yaşanabilir bir doğa bırakmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının bölgede ve ülkede teşviki anlamında öncü olmaktı hedefimiz. Aynı zamanda müşterilerin ve pazarın da bu konudaki beklentilerine cevap vermek adına sonunda böyle bir yatırım kararı aldık." diye konuştu.

        Hazneci, santral sayesinde yılda yaklaşık 1500 ton karbondioksit salımını engellediklerini dile getirdi.

        Yeni bir GES projesi yatırımı da yaptıklarını ifade eden Hazneci, "2 megawatt kapasiteli ikinci bir tesisin yatırımına başlıyoruz. Amacımız şirketin tüm enerji tüketimini buradan karşılamak. Beraberinde yakın gelecekte elektrikli araç kullanımı gibi birtakım çevreci yakıt kullanımlarının artmasıyla beraber buralarda oluşabilecek ihtiyaçları da bu tesisten karşılamayı hedefliyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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