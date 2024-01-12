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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Ticaret Borsası heyeti, Tekirdağ'da düzenlenen Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:17 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:24
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        Edirne'den kısa kısa
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        İpsala Ticaret Borsası heyeti, Tekirdağ'da düzenlenen Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı toplantısına katıldı.

        Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) tarafından düzenlenen toplantıda sektörel konular ele alındı.

        İpsala Ticaret Borsası Genel Sekreteri Cüneyt Altınbaş, AA muhabirine, aktif borsa anlayışıyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

        Altınbaş, katıldıkları programların projelerin hazırlanmasında rehber olduğunu kaydetti.

        - OSB'de doğalgaz anlaşması imzalandı

        İpsala ilçesinde kurulacak OSB için doğalgaz anlaşması imzalandı.

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, GAZDAŞ Bölge Müdürü Tamer Akaslan ile OSB alanında incelemelerde bulundu.

        Sevgili, İpsala OSB'ye doğalgaz hizmeti için ön anlaşma sağlandığını belirtti.

        Su kuyusu çalışmasının da olumlu sonuçlandığını ifade eden Sevgili, altyapı hizmetinin hızla ilerlediğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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