İpsala Ticaret Borsası heyeti, Tekirdağ'da düzenlenen Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı toplantısına katıldı.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) tarafından düzenlenen toplantıda sektörel konular ele alındı.

İpsala Ticaret Borsası Genel Sekreteri Cüneyt Altınbaş, AA muhabirine, aktif borsa anlayışıyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Altınbaş, katıldıkları programların projelerin hazırlanmasında rehber olduğunu kaydetti.

- OSB'de doğalgaz anlaşması imzalandı

İpsala ilçesinde kurulacak OSB için doğalgaz anlaşması imzalandı.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, GAZDAŞ Bölge Müdürü Tamer Akaslan ile OSB alanında incelemelerde bulundu.

Sevgili, İpsala OSB'ye doğalgaz hizmeti için ön anlaşma sağlandığını belirtti.

Su kuyusu çalışmasının da olumlu sonuçlandığını ifade eden Sevgili, altyapı hizmetinin hızla ilerlediğini kaydetti.

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