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        Edirne'de 71 kilogramlık yayın balığı yakalandı

        Edirne'de, Meriç Nehri'nde balıkçının ağına, yaklaşık 2 metre boyunda 71 kilogramlık yayın balığı takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 16:19 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:25
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        Edirne'de 71 kilogramlık yayın balığı yakalandı
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        Edirne'de, Meriç Nehri'nde balıkçının ağına, yaklaşık 2 metre boyunda 71 kilogramlık yayın balığı takıldı.

        Amatör balıkçılık yapan Murat Bilat ve Tunay Zülka, nehirde tekneyle balık avına çıktı.

        Balıkçıların attığı ağa bir süre sonra büyük bir balık takıldı. Balıkçılar yaklaşık 2 metre boyunda 71 kilogram ağırlığındaki balığı zorlanarak tekneye çıkarttı.

        Bilat, AA muhabirine, yaşadıkları Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne getirdikleri balığın kilosunu 100 liradan satışa çıkardıklarını söyledi.

        Balığın büyüklüğünü gördüklerinde çok şaşırdıklarını anlatan Bilat, nehirde zaman zaman bu büyüklükte balıklar yakalandığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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