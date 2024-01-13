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        Edirne'de tırla hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 22:43 Güncelleme: 13.01.2024 - 23:03
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        Edirne'de tırla hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, N.Ş'nin kullandığı CT 36 ATI Romanya plakalı tır, Sinanköy yakınlarında M.K'nin idaresindeki 22 ABV 825 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada sürücü M.K. ile araçta yolcu olarak bulunan D.G. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerin olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Tır sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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