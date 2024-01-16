Edirne'de evinde sahte ve kaçak içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de jandarma ekiplerince bir evde 28 litre sahte, 9 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, İpsala ilçesinde bir evde arama gerçekleştirdi.

Aramada 28 litre sahte içkiyle gümrük kaçağı 9 şişe şarap ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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