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        Edirne'de evinde sahte ve kaçak içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de jandarma ekiplerince bir evde 28 litre sahte, 9 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:38 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:42
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        Edirne'de evinde sahte ve kaçak içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne'de jandarma ekiplerince bir evde 28 litre sahte, 9 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, İpsala ilçesinde bir evde arama gerçekleştirdi.

        Aramada 28 litre sahte içkiyle gümrük kaçağı 9 şişe şarap ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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