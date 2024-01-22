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        Edirne'de çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

        Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:12 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:12
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        Edirne'de çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
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        Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkeze bağlı Hıdırağa köyünde Halil Uysal'a ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Evin bahçesindeki ahırda beslenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Ev sahibi Uysal, evinin ve eşyalarının tamamen yandığını belirterek, üzgün olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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