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        Edirne'de asayiş

        Keşan'da evinin bahçesinden malzeme çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 12:35 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:35
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan'da evinin bahçesinden malzeme çalınan kişi polise başvurdu.

        İspat Cami Mahallesi'nde yaşayan M.O, bahçesindeki bazı eşyaların yerinde olmadığını fark etti.

        M.O, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Motosiklet hırsızlığı

        Keşan'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan M.S, evinin önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

        M.S, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli Ü.O'yu durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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