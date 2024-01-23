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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 13:11 Güncelleme: 23.01.2024 - 13:15
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        Edirne'den kısa kısa
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        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret etti.

        Merkez yetkilileriyle görüşen Helvacıoğlu, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Bağımlılıkla mücadelede önemli çalışmalar yapıldığını belirten Helvacıoğlu, "Keşan'da birinci yılını doldurmaya hazırlanan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'mizi ziyaret ederek verilen hizmetler ile ilgili bilgi aldık. Alanında uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları ile bağımlı bireylere hem arınma hem de sağlığa zararlı maddelerin kullanımını bıraktırma sürecinde destek vermeye devam ediyor. Çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diler, hemşerilerimize sağlıklı günler dileriz." ifadelerini kullandı.

        - Üniversite öğrencilerine ikram

        Edirne Müftülüğü ve Türk Kızılay Edirne Şubesi, Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde final sınavlarına hazırlanan öğrencilere ikramda bulunuyor.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sınavlara hazırlık döneminde öğrenciler yalnız bırakılmıyor.

        İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesi Kadın Kolları ve Gençlik Kolları "Siz Yeter ki Çalışın" sloganıyla evde yaptıkları poğaça, börek, kek, kurabiye ve benzeri yiyecekleri 18.00-22.00 saatleri arasında öğrencilere ikram ederken, Genç Kızılay Edirne gönüllüleri ise 16.00-20.00 saatleri arasında çorba ikramında bulunuyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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