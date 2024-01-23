Gala Gölü'nde kaçak avcılık yapan 2 kişi yakalandı

Edirne'de göçmen kuşların kışladıkları Gala Gölü Milli Parkı'nda gerçekleştirilen denetimde, yasa dışı avlandığı tespit edilen kişilere para cezası uygulandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Gala Gölü Milli Parkı'ndaki denetiminde usulsüz kara avcılığı yapıldığını tespit etti.

Yasa dışı avcılık yapan iki kişiye idari para cezası uygulandı, tüfeklerine el konuldu.

Avcıların belgelerini kontrol eden ekipler, yasa dışı avcılık yapılmaması konusunda avcıları uyardı.

Kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.

- Gala Gölü Milli Parkı

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak alan ve 3 bin hektar ormanlık alan olmak üzere toplam 6 bin 90 hektar alandan oluşuyor. Meriç Deltası Sulak Alanı içerisinde bulunan Milli Park, A sınıfı sulak alan olup göl ve orman ekosistemlerini içinde barındırıyor.

"Kuş Cenneti" olarak anılan Gala Gölü Milli Parkı'nda 217 kuş türü bulunuyor. Göl, başta kaz, ördek ve flamingo olmak üzere çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.