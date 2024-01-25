Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de bağımlılıklarla dikkat çekmek amacıyla sergi açıldı

        Edirne Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) destek alan danışanlar tarafından hazırlanan "YEDAM Atölye Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 14:09 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de bağımlılıklarla dikkat çekmek amacıyla sergi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) destek alan danışanlar tarafından hazırlanan "YEDAM Atölye Sergisi" açıldı.

        Bağımlılıklarla dikkat çekmek amacıyla kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, danışanların atölyelerde tasarladıkları tablolar ve el sanatları ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, açılışta yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın her türlü bağımlılıkla mücadele ettiğini söyledi.

        YEDAM'a çok sayıda kişinin başvurduğunu belirten Uysal, "Başvuranlarla ilgili aklımıza ilk olarak madde bağımlılığı geliyor. Ancak artık günümüzde teknoloji bağımlılığı diye yeni bir bağımlılık var. Sosyal medya bağımlılığı var, bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gençlerimizi doğayla toprakla buluşturmamız lazım. Bu anlamlı etkinlik için herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

        Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak ise 2023'te Edirne ve Keşan'daki merkezlerde 1191 görüşme yapıldığını ifade etti.

        Bayrak, Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadelesine destek veren Edirne Valisi Yunus Sezer ve kurumlara teşekkür etti.

        Sergi açılışına Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Yeşilay Marmara Bölge Temsilcisi Sebahattin Bilgiç, kurum müdürleri ve Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Fatih Cami saldırganı hakkında iddianame düzenlendi!
        Fatih Cami saldırganı hakkında iddianame düzenlendi!
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Polisi şehit eden katilden şoke eden savunma!
        Polisi şehit eden katilden şoke eden savunma!
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!

        Benzer Haberler

        Meriç Nehri'nde 2 metre 30 santimlik yayın balığı yakaladı
        Meriç Nehri'nde 2 metre 30 santimlik yayın balığı yakaladı
        Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de jandarma ekipleri 21 düzensiz göçmen yakaladı
        Edirne'de jandarma ekipleri 21 düzensiz göçmen yakaladı
        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerine devam ediyo...
        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerine devam ediyo...
        Edirne'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
        Edirne'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
        Meriç Nehri'nde 2 metre 30 santimetrelik yayın balığı yakalandı
        Meriç Nehri'nde 2 metre 30 santimetrelik yayın balığı yakalandı