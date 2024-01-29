Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde trafik denetimi yapıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, saat 10.00'da araç trafiğine kapanan Saraçlar Caddesi'nde trafik denetimi yapıldı.

Ekipler, araç trafiğine kapandıktan sonra caddede bulunan otomobil ve motosikletleri durdurdu.

Sürücü ve araç belgelerinin kontrol edildiği denetimde trafik kurallarına uymayan ve belgeleri eksik 23 sürücüye para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.