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        Edirne'de 19 suçtan aranması olan firari hükümlü yakalandı

        Edirne'de, 19 farklı suçtan 8 yıl 67 ay 623 gün kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:08 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:13
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        Edirne'de 19 suçtan aranması olan firari hükümlü yakalandı
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        Edirne'de, 19 farklı suçtan 8 yıl 67 ay 623 gün kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda jandarma ekipleri, 19 farklı suçtan 8 yıl 67 ay 623 gün kesinleşmiş cezası bulunan hükümlüyü kent merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonda yakaladı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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