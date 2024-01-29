Edirne'de 19 suçtan aranması olan firari hükümlü yakalandı
Edirne'de, 19 farklı suçtan 8 yıl 67 ay 623 gün kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Edirne'de, 19 farklı suçtan 8 yıl 67 ay 623 gün kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda jandarma ekipleri, 19 farklı suçtan 8 yıl 67 ay 623 gün kesinleşmiş cezası bulunan hükümlüyü kent merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonda yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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