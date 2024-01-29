Edirne'de 19 suçtan aranması olan firari hükümlü yakalandı

Edirne'de, 19 farklı suçtan 8 yıl 67 ay 623 gün kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, 19 farklı suçtan 8 yıl 67 ay 623 gün kesinleşmiş cezası bulunan hükümlüyü kent merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonda yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.