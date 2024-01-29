AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, ilçenin gelişmesine yönelik birçok projenin hayata geçirildiğini bildirdi.

Kılınç, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye yatırım yapılmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Keşan'a 2024 yılında önemli yatırımların yapılacağını aktaran Kılınç, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızdan onayı geçen ve tapusunu aldığımız Gıda Organize Sanayi Bölgesinin 31 Ocak'ta alt yapı ihalesi yapılacaktır. Sanayi bölgesi bölgemizin can damarı olacaktır. Bölgemiz açısından önemli olan ve yatırım programında bulunan Keşan-Enez kara yolunun yapımı ihale onayı tamamlandı ve çalışmalar başlatılacaktır. Yayla Limanı kıyı tahribatı için deniz altı beton dalkıran projesinin ihalesi tamamlanıp önümüzdeki günlerde yer teslimi yapılacak. Yatırım programında yer alan projelerin Keşan ve bölgeye hayırlı olmasını diliyorum."

- Helvacıoğlu'ndan spor kulübüne ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İdman Yurdu Spor Kulübünü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette kulüp başkanı Taner Karatepe'den bilgi alan Helvacıoğlu, takıma başarı diledi.

Helvacıoğlu, spora olan desteklerinin süreceğini belirtti.

İlçedeki her takımın yanında olduklarını aktaran Helvacıoğlu, "5 yılda yaptığımız spor yatırımlarımızı konuşup yeni projeler ürettik. Şehrimizin her takımının başarısı için elimizi taşın altına koyuyor daima geliştirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.