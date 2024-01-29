Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, ilçenin gelişmesine yönelik birçok projenin hayata geçirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:53 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, ilçenin gelişmesine yönelik birçok projenin hayata geçirildiğini bildirdi.

        Kılınç, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye yatırım yapılmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

        Keşan'a 2024 yılında önemli yatırımların yapılacağını aktaran Kılınç, şunları kaydetti:

        "Bakanlığımızdan onayı geçen ve tapusunu aldığımız Gıda Organize Sanayi Bölgesinin 31 Ocak'ta alt yapı ihalesi yapılacaktır. Sanayi bölgesi bölgemizin can damarı olacaktır. Bölgemiz açısından önemli olan ve yatırım programında bulunan Keşan-Enez kara yolunun yapımı ihale onayı tamamlandı ve çalışmalar başlatılacaktır. Yayla Limanı kıyı tahribatı için deniz altı beton dalkıran projesinin ihalesi tamamlanıp önümüzdeki günlerde yer teslimi yapılacak. Yatırım programında yer alan projelerin Keşan ve bölgeye hayırlı olmasını diliyorum."

        - Helvacıoğlu'ndan spor kulübüne ziyaret

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İdman Yurdu Spor Kulübünü ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette kulüp başkanı Taner Karatepe'den bilgi alan Helvacıoğlu, takıma başarı diledi.

        Helvacıoğlu, spora olan desteklerinin süreceğini belirtti.

        İlçedeki her takımın yanında olduklarını aktaran Helvacıoğlu, "5 yılda yaptığımız spor yatırımlarımızı konuşup yeni projeler ürettik. Şehrimizin her takımının başarısı için elimizi taşın altına koyuyor daima geliştirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        "Yunanistan gibi"
        "Yunanistan gibi"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'

        Benzer Haberler

        Edirne'de 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Edirne'de 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Edirne Valisi Sezer, Kırkpınar İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti
        Edirne Valisi Sezer, Kırkpınar İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti
        Danıştay, yeni kalker ocağına karşı açılan davada köylüleri haklı buldu
        Danıştay, yeni kalker ocağına karşı açılan davada köylüleri haklı buldu
        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Keşan'da denetime katıldı
        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Keşan'da denetime katıldı
        Edirne'de 19 suçtan aranması olan firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de 19 suçtan aranması olan firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde trafik denetimi yapıldı
        Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde trafik denetimi yapıldı