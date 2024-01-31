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        Edirne'de asayiş

        Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinden çok sayıda demir direk çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 17:48 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:48
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinden çok sayıda demir direk çalındı.

        Alınan bilgiye göre, Y.A, Cumhuriyet Mahallesinde sorumlu olduğu inşaattan 49 adet demir direğin henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        - Kendisine tehdit eden komşusundan şikayetçi oldu

        Edirne'de bir kişi kendisine bıçak çektiğini iddia ettiği komşusundan şikayetçi oldu.

        Alınan bilgiye göre, E.K, gürültü yaptığı üst kat komşusu M.İ ile konuşmaya gittiğini, komşusunun kendisine hakaret ederek bıçak çektiğini ileri sürdü.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başattı.

        - Keşan'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada Y.Ş ile Ş.K'yı yakaladı.

        Yapılan sorgulamada, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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