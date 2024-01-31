Edirne'de asayiş Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinden çok sayıda demir direk çalındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinden çok sayıda demir direk çalındı.

Alınan bilgiye göre, Y.A, Cumhuriyet Mahallesinde sorumlu olduğu inşaattan 49 adet demir direğin henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kendisine tehdit eden komşusundan şikayetçi oldu

Edirne'de bir kişi kendisine bıçak çektiğini iddia ettiği komşusundan şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, E.K, gürültü yaptığı üst kat komşusu M.İ ile konuşmaya gittiğini, komşusunun kendisine hakaret ederek bıçak çektiğini ileri sürdü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başattı.

- Keşan'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada Y.Ş ile Ş.K'yı yakaladı.

Yapılan sorgulamada, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.