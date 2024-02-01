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        Edirne'de asayiş

        Keşan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 09:24 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:24
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Caddesi'nde F.K'yi durduruldu.

        Yapılan UYAP sorgulamasında F.K'nin yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

        Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        - İş yerinde 50 fişek ele geçirildi

        Keşan'da bir iş yerinde 50 fişek ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yaptı.

        Aramada 50 fişek ele geçirildi.

        Vergi levhası bulunmadığı belirlenen iş yeri hakkında yasal işlem yapıldı.

        - Uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çavuşbey Mahallesi Ağaçpazarı Caddesi'nde yaptıkları uygulamada Y.B'nin üstünü aradı.

        Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Y.B, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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