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        Süloğlu'nda jandarma ekipleri KADES'i tanıttı

        Edirne'nin Süloğlu ilçesinde jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 09:32 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:36
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        Süloğlu'nda jandarma ekipleri KADES'i tanıttı
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        Edirne'nin Süloğlu ilçesinde jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES'in tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler Süloğlu ilçesine bağlı Sülecik ve Domurcalı köylerinde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

        KADES'ın amaçları ve kullanımını anlatan ekipler broşür de dağıttı.

        Bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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