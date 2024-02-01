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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesinde yeni kitapları yayımlanan akademisyenler, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 14:46 Güncelleme: 01.02.2024 - 14:50
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        Edirne'den kısa kısa
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        Trakya Üniversitesinde yeni kitapları yayımlanan akademisyenler, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balkan Araştırma Enstitüsü ve Edebiyat Fakültesi Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü akademisyenleri, yeni çıkan kitaplarını Rektör Tabakoğlu’na hediye etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu, akademisyenlerin başarılı çalışmaları ile mutlu olduklarını ve gurur duyduklarını belirtti.

        Bilimsel araştırmaların birbirinden değerli eserlere dönüştüğünü dile getiren Tabakoğlu, "Bu eserler tarih, edebiyat, kültür ve medeniyetimize dair önemli izler taşıyor. Eserlerin bilhassa Edirne ve Balkanlar üzerine yazılmış olması üniversitemizin uzmanlık alanına, vizyon ve misyonuna da hizmet etmektedir. Tarihimizde hala keşfedilmedik çok değerli hazineler olduğunu biliyoruz. Bu hazineleri araştıran, bulan ve günümüze taşıyarak bizlerle buluşturan kıymetli hocalarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        - İpsala'da motosiklet kulübü kuruldu

        İpsala Motosiklet Kulübü faaliyetlerine başladı.

        Kulübün Kurucu Başkanı İbrahim Çarpar, ilçedeki motosiklet tutkunlarının daha önce Keşan'daki motosiklet grubuna bağlı olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

        İlçede motosiklete ilginin artmasıyla kulüp kurmaya karar verdiklerini ifade eden Çarpar, "İpsala'mızda güzel etkinlikler yapacağız. Destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. İpsala'yı tüm etkinliklerde temsil edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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