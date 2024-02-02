Belediye başkan adayı, seçim kampanyasını seçmene kendi yaptığı poğaçaları ikram ederek yürütüyor

Edirne'nin İpsala ilçesinin MHP'li Belediye Başkan Adayı Aybike Şimşek, seçim kampanyasında seçmenlere kendi yaptığı poğaçaları ikram ediyor.

Avukat Şimşek, iki hafta önce 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İpsala Belediye Başkan Adayı olarak MHP'den aday gösterildi.

O günden bu yana Şimşek, ev, sivil toplum ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vaatlerini seçmene anlatıyor.

Ziyaretlerine ara ara evinde yaptığı poğaçalarla giden Belediye Başkan Adayı Şimşek, poğaça yaptığı günler seçim kampanyasına sabahın erken saatlerinde başlıyor.

Poğaça hazırlama ve ikram sürecini sosyal medya hesabından paylaşan Şimşek, paylaşımında seçmenleri için hazırladığı poğaçaları ikramı sonrası aldığı sıcak gülümsemelerin her şeye değer olduğunu ifade etti.