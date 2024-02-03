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        Edirne'de karısını ve kayınpederini silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

        Edirne'nin Keşan ilçesinde karısını ve kayınpederini silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 16:19 Güncelleme: 03.02.2024 - 16:19
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        Edirne'de karısını ve kayınpederini silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde karısını ve kayınpederini silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu.

        İlçede yaşayan S.D, boşanma aşamasında olduğu eşi A.D. ve kayınpederi Y.D. ile Kurtuluş Caddesi üzerinde tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.D, silahla ateş ettiği eşi ve kayınpederini yaraladı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı baba ve kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan S.D, daha sonra boş bir arazide silahla intihar girişiminde bulundu.

        Polis tarafından bulunan S.D, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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