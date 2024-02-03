Edirne'de karısını ve kayınpederini silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu
Edirne'nin Keşan ilçesinde karısını ve kayınpederini silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu.
Edirne'nin Keşan ilçesinde karısını ve kayınpederini silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu.
İlçede yaşayan S.D, boşanma aşamasında olduğu eşi A.D. ve kayınpederi Y.D. ile Kurtuluş Caddesi üzerinde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.D, silahla ateş ettiği eşi ve kayınpederini yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı baba ve kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan S.D, daha sonra boş bir arazide silahla intihar girişiminde bulundu.
Polis tarafından bulunan S.D, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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