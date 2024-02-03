Edirne'de karısını ve kayınpederini silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Olay yerinden kaçan S.D, daha sonra boş bir arazide silahla intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.D, silahla ateş ettiği eşi ve kayınpederini yaraladı.

İlçede yaşayan S.D, boşanma aşamasında olduğu eşi A.D. ve kayınpederi Y.D. ile Kurtuluş Caddesi üzerinde tartışmaya başladı.

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