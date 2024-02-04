Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne Lisesi'nde düzenlenen toplantı, eğitim öğretim yılı birinci döneminin değerlendirilmesiyle başladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Yörüker’in 3 dönem belediye başkanlığı yaptığı Keşan'da sevilip sayılan bir isim olduğunu belirtti.

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