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        Edirne'den kısa kısa

        Eski Keşan Belediye Başkanı Zati Yörüker, ölümünün 27. yılında mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 11:03 Güncelleme: 04.02.2024 - 11:14
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        Edirne'den kısa kısa
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        Eski Keşan Belediye Başkanı Zati Yörüker, ölümünün 27. yılında mezarı başında anıldı.

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Yörüker’in 3 dönem belediye başkanlığı yaptığı Keşan'da sevilip sayılan bir isim olduğunu belirtti.

        Duaların okunduğu anma programı, Yörüker'in mezarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

        Törene Yörüker'in ailesi, siyasi parti temsilcileri ve belediye personeli katıldı.

        - Eğitim Kurumu Müdürleri Kurul Toplantısı

        Edirne'de, "Eğitim Kurumu Müdürleri Kurul Toplantısı" İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başkanlığında gerçekleştirildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne Lisesi'nde düzenlenen toplantı, eğitim öğretim yılı birinci döneminin değerlendirilmesiyle başladı.

        Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, ikinci dönemde planlanan projeler ele alındı.

        Arpacı, yeni dönemin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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