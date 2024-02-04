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        Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 16:24 Güncelleme: 04.02.2024 - 17:07
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        Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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