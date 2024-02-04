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        Edirne'de bitkin halde bulunan kuğu doğaya salındı

        Edirne'de bitkin halde bulunan kuğu, bakım ve kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 18:09 Güncelleme: 04.02.2024 - 18:16
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        Edirne'de bitkin halde bulunan kuğu doğaya salındı
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        Edirne'de bitkin halde bulunan kuğu, bakım ve kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü'nün Karabürçek köyünde arazide uçamayan bir kuğu olduğunu görenler, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden jandarma ekiplerine ulaştı.

        Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nce bulunduğu yerden alınan kuğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Kuğu, bakım ve kontrolleri yapıldıktan sonra doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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