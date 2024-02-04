Edirne'de bitkin halde bulunan kuğu doğaya salındı

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nce bulunduğu yerden alınan kuğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü'nün Karabürçek köyünde arazide uçamayan bir kuğu olduğunu görenler, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden jandarma ekiplerine ulaştı.

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