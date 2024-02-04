Edirne'de CHP'nin yaptığı ön seçimi Şükrü Ciravoğlu kazandı

Ciravoğlu, seçime katılan partililere teşekkür ederek yerel seçimleri kazanmak için çalışacaklarını söyledi.

3 bin 981 parti üyesinden 2 bin 688'inin oy kullandığı ön seçimde Ciravoğlu 1591, Akın 683, Liznak 256, Türkyılmaz 126, Üzmen de 17 oy aldı. 15 oy ise geçersiz sayıldı.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen seçime aday adayları Şükrü Ciravoğlu, Filiz Gencan Akın, Serkan Liznak, Ergun Türkyılmaz ve Seyfi Alp Üzmen katıldı.

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