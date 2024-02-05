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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 09:23 Güncelleme: 05.02.2024 - 09:23
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda 43 gram metamfetamin, 16 gram esrar, 10 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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