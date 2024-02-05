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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 10:11 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:11
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.

        1. Murat Mahallesi'ndeki pazar yerinde tezgah açan T.D, cep telefonunun çalındığını fark etti.

        T.D, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Edirne'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir eğlence mekanında denetim gerçekleştirdi.

        Şüpheli H.K'nın üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        - Ormanlık alanı çevreleyen telleri çalma girişiminde bulunan zanlı gözaltına alındı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde, ormanlık alanın etrafındaki dikenli telleri çalarken suçüstü yakalanan zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıca köyü mevkisinde bulanan ormanlık alanın etrafındaki dikenli telleri kesen şüpheliyi tespit etti.

        Telleri keserek çalma girişiminde bulunan zanlı suçüstü yakalandı, gözaltına alındı.

        Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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