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        Edirne'de eşini ve kayınpederini silahla yaralayıp intihar girişiminde bulunan kişi öldü

        Edirne'nin Keşan ilçesinde, eşini ve kayınpederini silahla yaralayıp intihar girişiminde bulunan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 21:43 Güncelleme: 05.02.2024 - 21:43
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        Edirne'de eşini ve kayınpederini silahla yaralayıp intihar girişiminde bulunan kişi öldü
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde, eşini ve kayınpederini silahla yaralayıp intihar girişiminde bulunan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        İki gündür tedavi gördüğü Keşan Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybeden S.D'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

        Kurtuluş Caddesi'nde 3 Şubat'ta, boşanma aşamasında olduğu karısı A.D. ve kayınpederi Y.D'yi silahla yaralayan S.D, daha sonra boş bir arazide intihar girişiminde bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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