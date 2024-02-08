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        Edirne'de 14 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Edirne'de 14 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 13:14 Güncelleme: 08.02.2024 - 13:33
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        Edirne'de 14 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Edirne'de 14 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda kent merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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