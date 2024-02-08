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        Yolcu otobüsünde 589 kuş ele geçirildi; sürücüye 4 milyon lira ceza

        EDİRNE'de, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada aralarında Hint bülbülü, kanarya, ebabil, bahçe kiraz ve saka türlerinin de bulunduğu 589 kuş ele geçirildi. Otobüs sürücüsüne 4 milyon 342 bin 553 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:00
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        Yolcu otobüsünde 589 kuş ele geçirildi; sürücüye 4 milyon lira ceza
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        EDİRNE'de, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada aralarında Hint bülbülü, kanarya, ebabil, bahçe kiraz ve saka türlerinin de bulunduğu 589 kuş ele geçirildi. Otobüs sürücüsüne 4 milyon 342 bin 553 lira idari para cezası kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Bulgaristan'a giden bir yolcu otobüsünde kent girişinde arama yaptı. Aramalarda, 4 kafes içerisinde 589 kimliksiz Hint bülbülü, kanarya, ebabil, bahçe kiraz ve saka türlerinden kuş ele geçirildi. Otobüs sürücüsüne Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) tarafından `5199 sayılı hayvanları koruma kanununa muhalefet´ suçundan 4 milyon 300 bin 736 lira, `4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu´na Muhalefet´ suçundan ise 41 bin 817 lira olmak üzere toplam 4 milyon 342 bin 553 lira idari para cezası uygulandı. Kuşlar, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne (DKMP) teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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