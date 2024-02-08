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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, dernek faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 14:06 Güncelleme: 08.02.2024 - 14:10
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, dernek faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıda bir araya geldi.

        Dernek Başkanı Selahattin Pınar ve üyelerin katılımıyla dernekte gerçekleşen toplantıda, derneğin çalışmaları ve planlanan projeler ele alındı.

        Pınar, kuruldukları günden bu yana kente katkı sağlayacak çalışmalar içinde olduklarını söyledi.

        Edirne'nin her alanda gelişmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Pınar, dernek üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

        Pınar, dernek lokal binasının yıkılmasıyla ilgili olarak Edirne Belediyesiyle olan davanın dernek lehine sonuçlandığını dile getirdi.

        Doğru bildikleri yolda ilerlediklerini belirten Pınar, "Bu süreçte devletimize, hukuka ve adalete olan inancımızdan asla vazgeçmedik. Bizleri yalnız bırakmayıp maddi ve manevi her türlü desteğinizi esirgemediğiniz için hepinize teşekkürlerimiz sunarım." dedi.

        - Jandarmadan telefon ve internet dolandırıcılığı uyarısı

        Edirne'nin Enez ilçesinde jandarma ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığıyla ilgili köylerde bilgilendirme çalışması yaptı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyünde hırsızlık, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme gerçekleştirildi.

        Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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