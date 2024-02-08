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        Cumhur İttifakı'nın Edirne ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhur İttifakı'nın Edirne ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:32 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:44
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        Cumhur İttifakı'nın Edirne ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhur İttifakı'nın Edirne ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıttı.

        Kandemir, kentteki bir tesiste düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Edirne'nin, AK Parti ve Cumhur İttifakı için önemli bir şehir olduğunu söyledi.

        Edirne'ye daha fazla hizmet etmek istediklerini dile getiren Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Biz bu şehre hizmet etmek istiyoruz. Hatırlayın 14 Mayıs öncesini birbirlerine adeta bu milletin makamlarını peşkeş çekiyorlardı. Birileri Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktı birileri başka bir şey olacaktı. Siz hiç Cumhur İttifakı'nda böyle bir şey duydunuz mu? Çünkü mesele memlekete hizmet etmek meselesi. Mesele Türkiye olunca bizim gözümüz hiçbir şey görmez. Gerek MHP gerek AK Parti kadrolarında gönlü bu memlekete bağlı şu güzel teşkilatlar, 'ben ne olacağım' kaygısına düşmeden memlekete hizmet etme motivasyonuyla gecesini gündüzüne katarak çalışıyor."

        Edirne ve ilçelerine hak ettiği hizmeti vermek istediklerini anlatan Kandemir, "Gelmişiz 2024'e, bir şehirde hala su sorunu çözülememişse bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bizim yüreğimiz daralıyor. CHP belediyesinin elindeki bazı şehirlerde bunu yaşıyoruz. Vatandaşımız dara düşünce yetki bizde olsun olmasın önemli değil hizmet götürmek istiyoruz. Metroları, üzerimize düşüyor biz yapıyoruz, sıkıntıları gördüğümüzde biz göğüslüyoruz, mücadele ediyoruz merkezi iktidar olarak. Onun için istiyoruz ki 2024'te şehrimizi gerçek belediyecilikle buluşturalım." diye konuştu.

        Erkan Kandemir, Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba ile 31 Mart'ta Edirne'de tarih yazacaklarını ifade etti.

        AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Orhan Yegin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin memleketi inşa ve ihya etmek için durmaksızın çalıştığını belirtti.

        AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne memlekete hizmet ettiğini anlatan Yegin, Edirne ve ilçelerinde de güzel hizmetler sunmak istediklerini dile getirdi.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Edirne'yi gerçek hizmet belediyeciliği ile tanıştıracaklarını vurguladı.

        Edirne'ye bakanlıklar aracılığıyla çok sayıda hizmet getirdiklerine dikkati çeken Aksal, "Son 5 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerini hayata geçirdik. Hızlı tren projesi Edirne için Cumhuriyet tarihinin en büyük projesidir. Çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda Edirnelileri hızlı tren konforuna kavuşturacağız. Edirne Sarayı da ihya ediliyor. 4 yıl gibi kısa sürede orası da tamamlanacak." ifadesini kullandı.

        Aksal, yerel yönetimlerin yapması gereken hizmetleri de hayata geçirdiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Selimiye Meydanı'nı düzenlediklerini hatırlattı.

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba da Edirne'yi kadın eliyle güzelleştirme zamanının geldiğini söyledi.

        Edirne'nin kaybolan yıllarını geri getireceklerini ifade eden İba, "Her bir ilçemiz için hizmet belediyeciliğinin vakti geldi. Edirne'yi siyasi tartışmalarla ayrıştırmaya değil, birleştirmeye adayız. Edirne'yi kalkındırmaya, Balkanlar'ın ticaret ve kültür merkezi yapmaya adayız. Edirne'yi birlik ve beraberliğin, huzurun şehri yapmaya adayız. Edirne'yi her bir sokağıyla yemyeşil, tertemiz bir şehir yapmaya adayız." diye konuştu.

        MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu ise Edirne'yi zillet belediyeciliğinden kurtarıp kentin anahtarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teslim edeceklerini kaydetti.

        - İlçe ve belde belediye başkan adayları

        Konuşmaların ardından Kandemir, Keşan Belediye Başkan adayı Mustafa Helvacıoğlu, Havsa Belediye Başkan adayı Aydın Balkan, İpsala Belediye Başkan adayı Mehmet Kerman, Enez Belediye Başkan adayı Abdullah Bostancı, Meriç Belediye Başkan adayı Yunus Atay, Uzunköprü Belediye Başkan adayı Mustafa Ravalı, Lalapaşa Belediye Başkan adayı İsmail Arslan, İpsala Esetçe Belde Belediye Başkan adayı Cemal Deniz, İpsala Yenikarpuzlu Belde Belediye Başkan adayı Ufuk Atalay, Keşan Beğendik Belde Belediye Başkan adayı Ferhat Gülver, Keşan Yenimuhacir Belde Belediye Başkan adayı Mustafa Türker, Meriç Küplü Belde Belediye Başkan adayı Ahmet Dalga, Meriç Subaşı Belde Belediye Başkan adayı Göksel Tüfekçi ve Uzunköprü Kırcasalih Belde Belediye Başkan adayı Samet Ertaş'ı tanıttı.

        Toplantıya, milletvekilleri ve partililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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