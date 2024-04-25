Edirne'de önce otomobile ardından duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Edirne'de önce otomobile ardından duvara çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edirne'de önce otomobile ardından duvara çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hükümet Caddesi'nde Beykan Poturlu'nun kullandığı 22 KE 183 plakalı motosiklet, S.Z. idaresindeki 22 AAE 306 plakalı otomobile, ardından Valilik duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Poturlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan araç sürücüsü, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaza anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.
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