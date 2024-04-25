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        Edirne'de önce otomobile ardından duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Edirne'de önce otomobile ardından duvara çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 19:06 Güncelleme: 25.04.2024 - 19:06
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        Edirne'de önce otomobile ardından duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Edirne'de önce otomobile ardından duvara çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hükümet Caddesi'nde Beykan Poturlu'nun kullandığı 22 KE 183 plakalı motosiklet, S.Z. idaresindeki 22 AAE 306 plakalı otomobile, ardından Valilik duvarına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Poturlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan araç sürücüsü, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaza anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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