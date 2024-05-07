Edirne Valisi Sezer, sürücüleri alkollü araç kullanmamaları konusunda uyardı

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki trafik kazalarının nedenleri arasında dikkat eksikliği ve alkollü araç kullanımının öne çıktığını belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları alkollü araç kullanmamaları konusunda uyardı.

Sezer, Trafik ve İlk Yardım Haftası dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Edirne Belediyesi, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerince kurulan standı gezdi, kullanılan ekipmanları inceledi.

Alkol simülasyon gözlüğünü takarak dubaların arasında oluşturulan parkuru tamamlayan Sezer, gözlük takılıyken her şeyi çift gördüğünü, alkollü araç kullanmanın kazaya davetiye çıkardığını belirtti.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki trafik yoğunluğunun sınır şehri ve şehrin turizm destinasyonu olması nedeniyle yaz aylarında artış gösterdiğini söyledi.

Yolların altyapısının iyileştirmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için tüm kurumların gerekli çalışmaları yaptığını belirten Sezer, trafik kazalarında il genelinde bir önceki aya göre göre yüzde 20 artış olduğunu ifade etti.

Sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulunan Sezer, şunları söyledi:

"İlimizde özellikle dikkat eksikliğinden kaynaklanan kazalar çok fazla. İkincisi de özellikle yaralamalı kazalarda alkollü araç kullanımı yoğunlukta. Bu noktada kurallar belli. Alkollü araç kullanılmaması gerekiyor. Sürücü alkollüyse bir taksiyle evine gitsin ya da bir yakınını çağırsın. Ama o şekilde araç kullanarak hem kendi canını hem de insanların canını tehlikeye atmasınlar. Bir diğer konu da motosiklet. Geçen sene de bir basın mensubumuzu ben ilk geldiğim zamanlarda kaybettik. Bisiklet ve motosiklet kullanırken de kaskı mutlaka kullanalım."