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        Tatilciler İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu

        Kurban Bayramı tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler, Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:06 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:06
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        Tatilciler İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu
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        Kurban Bayramı tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler, Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden Yunanistan'a giden Volkan Özkan, AA muhabirine, bayram tatilini ailece Dedeağaç kentinde geçireceklerini söyledi.

        İlk kez yurt dışına çıktığını belirten Özkan, "Her şey çok güzel, şu anda bir sıkıntımız yok, işlemlerimizin yapılmasını bekliyoruz. Bizim sınır kapısında bir problem yok, hızlı ilerliyoruz ancak Yunanistan sınır kapısı yetersiz kalıyor." dedi.

        İstanbul'dan Yunanistan'a giden Ayşen Pelin Sel de bayramı komşu ülkenin Dedeağaç ve Atina kentlerinde geçireceğini, tatilde denize girip, kültürel alanları ve müzeleri gezeceğini kaydetti.

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden Yunanistan'a giden Hüseyin Aygün ise Selanik ve Atina'ya gideceklerini, oğlunu da oradan çalıştığı ülkeye uğurlayacaklarını anlatarak, "Hem tatil yapacağız hem de oğlumu yolcu edeceğiz. Ailece güzel bir Kurban Bayramı tatili olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

        Bursa'dan Yunanistan'a giden Ali Nevzat Sezen, Dedeağaç'ta ev kiraladığını, denize girip tatilin tadını çıkarmayı planladığını söyledi.

        İpsala Sınır Kapısı'nda araçlar için işlem yapan 4 peronda memurlar çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yunanistan'ın yoğunluğa yanıt verememesi nedeniyle zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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