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        Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişinin 13. yıl dönümü

        Edirne'deki Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişinin 13. yıl dönümü dolayısıyla cami çevresinde 13 turluk "Selimiye Farkındalık Koşusu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 11:36 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:36
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        Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişinin 13. yıl dönümü
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        Edirne'deki Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişinin 13. yıl dönümü dolayısıyla cami çevresinde 13 turluk "Selimiye Farkındalık Koşusu" düzenlendi.

        Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü tarafından düzenlenen, 13 atletin katıldığı koşu Selimiye Camisi önünden başladı.

        Atletler cami çevresinde 13 tur atarak farkındalık koşusunu tamamladı. Koşu sonunda atletlere kupa verildi.

        Kulüp Başkanı Önder Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel olarak düzenledikleri koşuda bu yıl farklı yaş gruplarından 13 atletin koştuğunu söyledi.

        Selimiye'nin Edirne ve Türkiye için çok önemli bir değer olduğunu belirten Akdağ, "13 turluk farkındalık koşusu gerçekleştirdik. Bu etkinlikle hem Selimiye Camisi'ne hem de UNESCO varlıklarına dikkat çekmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yaptığımız bir koşu. Toplumu sporla bilinçlendirmek için böyle etkinlikler gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

        Atlet Tahir Elçi de sıcak havaya rağmen başarılı bir koşu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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