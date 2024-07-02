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        Edirne'de buğday yüklü römorka çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü

        Edirne'nin Keşan ilçesinde buğday yüklü traktör römorkuna çarpan kamyonetteki 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:11 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:11
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        Edirne'de buğday yüklü römorka çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde buğday yüklü traktör römorkuna çarpan kamyonetteki 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        M.K. idaresindeki 52 ADS 569 plakalı kamyonet, Keşan-Gelibolu kara yolunda, S.K'nin kullandığı 22 ACP 663 plakalı buğday yüklü römorkun takılı olduğu traktöre arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü M.K. (34) ile kamyonetteki B.K. (18) ve E.K. (12) yaşamını yitirdi.

        Traktör sürücüsü S.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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