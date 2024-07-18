7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı

7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, Edirne'de başladı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 23 ülkeden bini aşkın sporcu mücadele ediyor.

Federasyonun Merkez Hakem Kurulu Başkanı İsam Akgül, AA muhabirine, 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın minikler kategorisindeki müsabakalarla başladığını söyledi.

Turnuvaya 23 ülkenin katıldığını belirten Akgül, "İlk 3 gün minikler ve yıldızlar kategorisi müsabakalarını gerçekleştireceğiz. 20-23 Temmuz tarihlerinde gençler ve büyükler kategorilerindeki müsabakalar yapılacak. 1000'i aşkın sporcunun katılımı var. Biz 15 Temmuz şehitleri anısına her yıl bu tarihlerde büyük bir turnuva düzenliyoruz. Bu yıl da Balkan Şampiyonası'nı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.